Gümüş fiyatlarında 'şubat' uyarısı: İthalat 27 yılın zirvesinde!

Küresel piyasalarda artan belirsizlik, enflasyon beklentileri ve merkez bankalarının faiz politikaları, altın ve gümüş fiyatları üzerinde belirleyici olmayı sürdürüyor. Özellikle son haftalarda sert dalgalanmaların yaşandığı gümüş fiyatları cephesinde yatırımcılar kısa vadeli yön arayışına odaklandı.

Geçmiş veriler ise özellikle şubat ayı performansı açısından dikkat çekici sinyaller veriyor. Son 15 yıllık istatistikler, gümüş fiyatlarının şubat ayında dalgalı bir seyir izlediğini ortaya koyuyor.

SON 15 YILIN ŞUBAT PERFORMANSI

2011–2025 dönemine ilişkin verilere göre gümüş fiyatlarının Şubat ayındaki performansı yıllar arasında belirgin farklılık gösterdi.

En güçlü yükselişler şu şekilde kaydedildi:

2011 Şubat: Yüzde 20,77 yükseliş

Yüzde 20,77 yükseliş 2014 Şubat: Yüzde 10,61 yükseliş

Yüzde 10,61 yükseliş 2022 Şubat: Yüzde 8,83 yükseliş

Yüzde 8,83 yükseliş 2012 Şubat: Yüzde 4,53 yükseliş

Yüzde 4,53 yükseliş 2016 Şubat: Yüzde 4,56 yükseliş

Yüzde 4,56 yükseliş 2017 Şubat: Yüzde 4,31 yükseliş

Özellikle 2011 Şubat ayında görülen yüzde 20’nin üzerindeki artış, son 15 yılın en güçlü performansı olarak kayıtlara geçti.

DÜŞÜŞLERİN AĞIRLIKTA OLDUĞU YILLAR

Aynı dönemde bazı yıllarda ise düşüşler öne çıktı:

2013 Şubat: Yüzde 9,28 düşüş

Yüzde 9,28 düşüş 2015 Şubat: Yüzde 3,76 düşüş

Yüzde 3,76 düşüş 2018 Şubat: Yüzde 5,36 düşüş

Yüzde 5,36 düşüş 2019 Şubat: Yüzde 2,8 düşüş

Yüzde 2,8 düşüş 2020 Şubat: Yüzde 7,63 düşüş

Yüzde 7,63 düşüş 2021 Şubat: Yüzde 1,18 düşüş

Yüzde 1,18 düşüş 2023 Şubat: Yüzde 11,88 düşüş

Yüzde 11,88 düşüş 2024 Şubat: Yüzde 1,23 düşüş

Yüzde 1,23 düşüş 2025 Şubat: Yüzde 0,49 düşüş

Veriler, son yıllarda şubat aylarında düşüş eğiliminin daha belirgin olduğunu gösteriyor. Özellikle 2023 yılında yaşanan çift haneli gerileme dikkat çekti.

ŞUBAT AYINDAKİ GENEL EĞİLİM

Son 15 yıllık tabloya bakıldığında:

6 yılda yükseliş

9 yılda düşüş görüldü.

Bu görünüm, gümüş fiyatlarının şubat ayında istikrarlı bir yükseliş trendi oluşturmadığını; aksine dalgalı ve çoğu yıl negatif bir performans sergilediğini ortaya koyuyor.

GÜMÜŞ YATIRIMCILARI İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Uzmanlar, geçmiş performansın gelecekteki fiyat hareketleri açısından kesin bir gösterge olmadığını ancak mevsimsel eğilimlerin yatırım kararlarında referans olarak dikkate alındığını belirtiyor.

Küresel ekonomik gelişmeler, dolar endeksi, merkez bankalarının faiz kararları ve jeopolitik riskler, gümüş fiyatlarının kısa vadeli yönü üzerinde etkili olmaya devam edecek. Son 15 yıllık veriler, Şubat ayının gümüş açısından temkinli izlenmesi gereken bir dönem olabileceğine işaret ediyor. Bununla birlikte her yılın farklı makroekonomik dinamikler çerçevesinde fiyatlandığı da vurgulanıyor.

TÜRKİYE’DE GÜMÜŞ İTHALATI REKOR KIRDI

Altın ve gümüş fiyatlarında yaşanan ralli, Türkiye’de talebi artırdı. Bu gelişme 2026 Ocak ayında gümüş ithalatında rekor seviyeye yol açtı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre 2026 Ocak’ta 273 bin 357 kg gümüş ithalatı yapıldı. Bu rakam, verilerin ilk kez açıklanmaya başlandığı 1999 Mart’tan bu yana en yüksek aylık gümüş ithalatı olarak kayda geçti.

2025 yılının tamamında 860 bin 443 kg gümüş ithal edilirken, 2026’nın ilk ayında bu miktarın yaklaşık üçte biri tek ayda gerçekleşti. Yıllık bazda gümüş ithalat rekoru ise 2023 yılında 1 milyon 163 bin 641 kg ile kırılmıştı.

KÜRESEL FİZİKSEL TALEP VE ARZ DENGESİ

Gümüş fiyatlarındaki oynaklık, küresel ölçekte fiziksel talepte de tarihi bir döneme işaret ediyor. Özellikle vadeli piyasalarda kısa pozisyonların yüksek seyretmesi ve vade dönüşlerinde artan fiziksel teslim talepleri, ABD ve Çin piyasalarında stokların zorlandığı seviyelere yaklaşıldığını gösteriyor.

COMEX’te fiziki taleplerin, gümüş stoklarının 4 katına kadar çıktığı belirtilirken, ilk büyük teslim vadesi olarak Mart 2026 öne çıkıyor.

Öte yandan madencilik tarafında gümüş arzının giderek azalması ve endüstriyel talebin artması, küresel ölçekte arz açığının büyümesine neden oluyor.

ALTINDA KOTA, GÜMÜŞE YÖNELİM

Türkiye’de gümüş talebi, özellikle güneş panelleri ve elektronik cihazlardaki kullanım nedeniyle 2011’den bu yana güçlü artış gösterdi.

Altında uygulanan ithalat kotası da kıymetli maden talebinin bir bölümünün gümüşe kaymasına yol açtı. İthalattaki artışta yatırımcı talebinin etkili olduğu, altın fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle alım gücü açısından gümüşün daha erişilebilir bulunmasının da talebi desteklediği ifade ediliyor.