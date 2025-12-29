Gümüş fiyatlarında tahminler artık üç haneli: Rekor üstüne rekor kırıyor!

Jeopolitik risklerdeki artış ve ABD’de faiz indirimlerine yönelik beklentilerin desteklediği güçlü talep sayesinde gümüş, tarihinde ilk kez ons başına 79 dolar seviyesini aştı. Gümüş fiyatları bu yıl yüzde 174 yükselirken, uzmanlara göre 80 dolara yaklaşan ons gümüş için 100 dolar seviyesinin gündeme gelmesi artık sürpriz olarak görülmüyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela petrol tankerlerine yönelik abluka ilan etmesinin üzerinden bir haftadan fazla zaman geçmesine rağmen, küresel arzda yaşanabilecek olası aksamalara dair endişeler devam ediyor. Bu durum, gümüşte güvenli liman talebini artırdı. Ekonomim’den Evrim Küçük’ün haberine göre yükseliş; merkez bankalarının süregelen alımları, borsa yatırım ürünlerine düzenli fon girişleri ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bir dizi faiz indirimiyle daha da güç kazandı. Piyasalar 2026 yılına yönelik ek parasal gevşeme beklentisini giderek daha güçlü biçimde fiyatlıyor.

ONS GÜMÜŞTE 100 DOLAR TAHMİNLERİ

Gümüş fiyatları 80 dolar seviyeleri çevresinde seyrederken uzmanlar 2026 yılına kadar ons başına 100 dolar potansiyeline dikkat çekiyor. SMC Global Securities Kıdemli Emtia Araştırma Analisti Ravinder Sharma, “Piyasalar 2026’ya doğru ilerlerken, ons başına 100 dolarlık seviye artık tamamen spekülatif bir tahmin olarak görülmüyor” değerlendirmesinde bulundu. Sharma, “Şu anda geçerli olan genel görüş, ons başına 70 ila 85 dolar aralığında bir fiyat. Ancak gümüşün yüksek beta özellikleri, önemli direnç seviyeleri aşıldığında fiyat hareketlerinin altına göre daha hızlı ivme kazanma eğiliminde olduğu anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

GÜMÜŞTE YÜKSELİŞİ DESTEKLEYEN 5 TEMEL FAKTÖR

1. ARZ AÇIĞI

Gümüş fiyatlarındaki sert yükselişin temelinde arz-talep dengesizliği yer alıyor. Reliance Securities Kıdemli Araştırma Analisti Jigar Trivedi, “Gümüş, çok yıllık bir arz açığı içinde bulunuyor; küresel maden üretimi talebin gerisinde kaldı ve yer üstü stokları azalıyor. Fiziksel piyasadaki yapısal sıkılık, açıklar derinleşirse çok daha yüksek fiyatları destekleyebilir” değerlendirmesini yaptı.

2. GÜÇLÜ ENDÜSTRİYEL TALEP

Gümüş, birçok stratejik sektör için kritik öneme sahip. Trivedi, “Gümüş, güneş panelleri, elektrikli araçlar (EV’ler), 5G/yapay zeka elektroniği ve diğer temiz teknoloji altyapılarında hayati öneme sahip. Bu sektörler büyüdükçe, endüstriyel talep arzı aşabilir ve piyasaları daha da daraltabilir. Bu faktörler devam ederse, fiyatı 2026’da üç haneli rakamlara ulaşabilir” ifadelerini kullandı.

3. GÜVENLİ LİMAN TALEBİNDE ARTIŞ

ABD dolarındaki değer kaybı, jeopolitik gerilimler ve faiz indirimlerine yönelik beklentiler, gümüş fiyatları için destekleyici bir zemin oluşturuyor. Zayıflayan dolar endeksi ve artan jeopolitik riskler, güvenli liman yatırımlarına olan ilgiyi ve spekülatif talebi artırıyor.

4. ALTIN-GÜMÜŞ ORANINDA DARALMA

Altın-gümüş oranının 60 seviyeleri civarında bulunması, gümüşün altına kıyasla güçlü bir performans sergilediğine işaret ediyor. Bu oran, bir birim altın almak için kaç birim gümüş gerektiğini gösteriyor. Ravinder Sharma’ya göre, altın-gümüş oranının tarihi süper döngü seviyeleri olan 30:1 ile 40:1 bandına doğru gerilemesi halinde, ons başına 100 dolara yönelik bir hareket matematiksel olarak mümkün hale geliyor.

5. PARASAL GEVŞEME BEKLENTİLERİ

ABD Merkez Bankası’nın gelecek yıl ilave faiz indirimlerine gitmesi, kıymetli metal fiyatlarındaki yükseliş eğilimini destekleyen önemli unsurlar arasında yer alıyor. Bu beklenti, gümüş fiyatlarının orta vadede yüksek seviyelerde kalabileceğine işaret ediyor.