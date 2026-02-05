Gümüşte rekor sonrası sert fren: Uzman isim fiyat düşüşünün nedenlerini açıkladı

Yılın ilk ayında emtia piyasalarında genel olarak ralli havası hâkim olurken, ocak ayının sonu ve şubat ayının başında fiyatlamalarda yön arayışı belirginleşti. Bu süreçte değerli metallerde dalgalı bir seyir izlenirken, özellikle gümüş fiyatlarında sert hareketler yaşandı.

Uluslararası piyasalarda gümüşün ons fiyatı 29 Ocak’ta 121,7 dolarla rekor seviyeye çıktı. Ardından gelen satış baskısıyla düşüşe geçen ons gümüş, 2 Şubat’ta 71,4 dolara kadar geriledi. Daha sonra toparlanma eğilimi gösteren gümüş, bugün 79 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Böylece ons gümüş, zirve seviyesine kıyasla yaklaşık yüzde 35 değer kaybetmiş oldu.

“DÜŞÜŞ SÜRPRİZ DEĞİL”

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, gümüşte yaşanan sert düşüşün beklenmedik olmadığını söyledi. Tüm kıymetli metallerde geri çekilme yaşandığını belirten Ergezen, gümüşteki kaybın boyutunun diğer metallere göre daha yüksek olduğuna dikkat çekti.

Ergezen, gümüşte volatilitenin halen yüksek seyrettiğini vurgulayarak, fiyatlardaki sert hareketlerin arkasında küresel para politikalarına ilişkin beklentilerin bulunduğunu ifade etti.

FED BEKLENTİLERİ VE DOLAR ETKİSİ

Ergezen’e göre, gümüş fiyatlarındaki sert düşüşün önemli nedenlerinden biri ABD Merkez Bankası’na (Fed) ilişkin gelişmeler oldu. ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed başkanlığı için daha fazla faiz indirimi yanlısı bir ismi tercih edeceği beklentisinin piyasaları etkilediğini belirten Ergezen, Kevin Warsh isminin öne çıkmasının algıyı değiştirdiğini söyledi.

Ergezen, bu süreci şu sözlerle değerlendirdi:

Kevin Warsh, Fed'in bilançosunun küçülmesini, Bankanın piyasalara daha az müdahale etmesini isteyen ama aynı zamanda ekonomideki mali ve para politikalarının sıkı uygulanmasını isteyen bir Fed başkan adayı. Böyle bakıldığı zaman da aslında şöyle bir sonuca ulaşılıyor. Doların değer kaybının aslında beklendiği kadar yüksek olmayacağı, dolar endeksinin çok fazla gerilemeyeceği beklentisi. Fed'in ve ABD'nin kredi notunun düşmesine neden olan borçluluk sorununun bir nebze Kevin Warsh ile çözülme umudunun ortaya çıkmış olması aslında gümüşte sert satışlara neden olan en büyük etken. Çünkü kıymetli metalleri yönelim aslında ABD'ye duyulan güvenin azalması veya dolara duyulan güvenin azalması ile doğru orantılı olarak güvenli liman özelliği taşıyan değerli metallere gidiyordu.

TEMİNAT ORANLARI SATIŞLARI HIZLANDIRDI

Gümüşteki sert düşüşte vadeli piyasalarda teminat oranlarının artırılmasının da etkili olduğu belirtiliyor. Teminat oranlarındaki artışın daha fazla likidite ihtiyacı yarattığını ifade eden Ergezen, teminat tamamlama zorunluluğunun satışları zincirleme şekilde tetiklediğini dile getirdi.

TRUMP BELİRSİZLİĞİ VE GÜVENLİ LİMAN ARAYIŞI

Küresel piyasalarda bir süredir güvenli limanlara yöneliş yaşandığını hatırlatan Ergezen, bu sürecin Trump belirsizliğiyle bağlantılı olduğunu söyledi. Trump’ın göreve başladıktan sonra izlediği ekonomi ve dış politika adımlarının piyasalarda endişe yarattığını belirten Ergezen, bu durumun dolar varlıklardan kaçışı beraberinde getirdiğini ifade etti.

Ergezen, Kevin Warsh’ın aday gösterilmesinin piyasalara daha ılımlı bir mesaj verdiğini belirterek, Trump’ın piyasalarla çatışmaktan ziyade daha dengeli bir politika izleyeceği beklentisinin fiyatlamaları rahatlattığını kaydetti.

JAPONYA FAKTÖRÜ VE DE-DOLARİZASYON

Öte yandan Ergezen, Japonya’da tahvil faizlerinin yüksek seviyelerde seyretmesinin küresel sermaye hareketlerini etkilediğini belirtti. Bu durumun de-dolarizasyon sürecini destekleyen unsurlardan biri olduğunu ifade eden Ergezen, söz konusu gelişmelerin bir dönem değerli metallere yönelimi artırdığını söyledi.