Gümüşte tarihi yükseliş: Dev bankadan yeni rekor tahmini!

Rekor üstüne rekor kıran gümüş fiyatlarının ardından bankacılık devleri peş peşe öngörülerini açıkladı. Citigroup, spot gümüş fiyatının üç ay içinde 150 dolara ulaşarak yeni bir rekor kırmasını bekliyor. Bu tahmin, gümüşteki tarihi yükseliş trendinin sürebileceğine işaret ediyor.

ÇİN TALEBİ VE YATIRIMCI DAVRANIŞI

Citigroup analistleri, Çin’deki güçlü alım ivmesinin korunacağını öngörüyor. Analistlere göre mevcut yatırımcıları satışa yönlendirebilmek için daha yüksek fiyat seviyelerine ihtiyaç duyulacak.

“ALTININ KARESİ” BENZETMESİ

Analistler, salı günü yayımlanan değerlendirme notunda, "Gümüş, 'altının karesi' veya 'altın steroitde girmiş gibi' davranıyor. Gümüş, altına kıyasla tarihsel standartlara göre pahalı görünene kadar bu eğilimin devam edeceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

TARİHİ GÜNLÜK YÜKSELİŞ

Gümüş, pazartesi günü yaklaşık yüzde 14 artışla 117,71 dolara yükselerek yeni bir rekora imza attı. Bu hareket, 2008 küresel finans krizinden bu yana görülen en güçlü gün içi yükseliş olarak kayıtlara geçti.

ALTIN/GÜMÜŞ RASYOSU VURGUSU

Citi analistleri, altın/gümüş rasyosunun 2011’de görülen 32’ye 1 seviyesine geri dönmesi halinde, gümüş fiyatlarının 170 dolara kadar yükselebileceğini belirtiyor.

GÜMÜŞ FİYATLARINDA SON DURUM

Gümüş fiyatları rekor serisini sürdürüyor. Ons gümüş, bugün sabah seansında 09.20 itibarıyla 114,60 dolara yükselerek rekor seviyenin hemen altında işlem gördü.

FED KARARI BEKLENİYOR

Piyasaların odağında bu akşam saat 22.00’de açıklanacak Fed faiz kararı bulunuyor. Fed’in faizlerde değişikliğe gitmeyerek oranları sabit tutması beklenirken, karar sonrası Fed Başkanı Powell’ın yapacağı açıklamalar yakından izlenecek. Powell’ın para politikasına ilişkin mesajlarının piyasalara yön vermesi öngörülüyor.