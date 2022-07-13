Son Dakika: Benzine indirim geliyor
Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1lira 52 kuruşluk indirim bekleniyor.
Brent petrol ve döviz kurundaki değişkenlik akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor.
Dün tekrar 100 doların altına düşen brent petrol, benzinde indirim haberini de beraberinde getirdi.
Dün brent petrolün varili uluslararası piyasalarda yaklaşık yüzde 6.67 değer kaybederek 99 dolara geriledi. Bu durum benzine indirim olarak yansıdı.
Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
Cumhuriyet'in sektör kaynaklarından edindiği bilgiye göre 1lira 52 kuruş indirim bekleniyor.
GÜNCEL FİYATLAR
İndirim öncesi benzin fiyatları Ankara'da 25.32 TL, İstanbul'da 25.21 TL, İzmir'de ise 25.33 TL.
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