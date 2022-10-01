Güncel benzin ve motorin fiyatları (1 Ekim 2022)
Petrol, küresel ekonomik yavaşlamaya ilişkin artan endişeler ve güçlenen doların arzı sıkılaştırma olasılığını gölgede bırakmasıyla prim kaybetti. İşte benzin ve motorinde güncel fiyatlar...
Doların hafta ortasında yeniden güçlenmesi başta petrol olmak üzere emtia piyasasının yeniden baskı görmesine neden oldu. Petrol piyasasında gözlemlenen düşüşün ardından akaryakıt fiyatları gündemden düşmüyor.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;
İstanbul
Motorin litresi 23.07 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 19.24 liradan satılıyor.
Ankara
Motorin litresi 23.19 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 19.39 liradan satılıyor.
İzmir
Motorin litresi 23.22 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 19.37 liradan satılıyor.
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
Video Haberler
- Bacağını kaybettikten sonra voleybolla hayata tutundu
- Yerde bulup beslediği ebabil yanından ayrılmıyor
- 70 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı
- Ekmek poşeti klipslerinden 'kadın' figürü
- Özel çocuklar, eski çorapları bebeğe dönüştürdü
- Türkan Şoray, adının verildiği pamuğun hasadına katıldı
- Şanlıurfa'da bağ bozumu mesaisi
- 2. el kıyafetlere gençlerin ilgisi yüksek
- Ankara’da yoğun sis etkili oldu
- Balık Çalarken Görüntülenen Leyleğin, Kedilerle Mücadele
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü sunucu canına kıydı
- 'Seni yanımıza aldırtırsam, yüzüme tükürsünler'
- Orhan Gencebay: Aleyna'ya ödül vereceğimi bilmiyordum
- Kritik eşiğin altını gördü!
- İYİ Parti'den kurultay kararı
- 'Kara kara düşünüyorlar'
- MHP'de istifa depremi
- Seçim öncesi 'kaos' uyarısı
- 'Şehit üzerinden kumpas kuruyorlar'
- Erdoğan'ın Selvi'ye yönelik 'talimat'ını ti'ye aldı