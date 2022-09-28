Petrol fiyatları düşüşte: Güncel benzin ve motorin fiyatları (28 Eylül 2022)

28 Eylül 2022 Çarşamba, 12:26

Doların hafta ortasında yeniden güçlenmesi başta petrol olmak üzere emtia piyasasının yeniden baskı görmesine neden oldu. Petrol piyasasında gözlemlenen düşüşün ardından akaryakıt fiyatları gündemden düşmüyor.

Petrol fiyatlarında düşüş sürerken, benzin ve motorinde ise bir fiyat değişikliği haberi bulunmuyor.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Motorin litresi 23.07 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 19.24 liradan satılıyor.

Ankara

Motorin litresi 23.19 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 19.39 liradan satılıyor.

İzmir

Motorin litresi 23.22 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 19.37 liradan satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.