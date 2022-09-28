Petrol fiyatları düşüşte: Güncel benzin ve motorin fiyatları (28 Eylül 2022)
Petrol, ABD stoklarındaki artışa işaret eden rakamlar ve OPEC+'nın üretimi azaltacağı yönündeki spekülasyonlara karşı geri çekildi. Petrol piyasasında doların baskısı fiyatlardaki geri çekilmeye katkı sunan ana unsurlardan biri oldu. İşte benzin ve motorinde güncel fiyatlar...
Doların hafta ortasında yeniden güçlenmesi başta petrol olmak üzere emtia piyasasının yeniden baskı görmesine neden oldu. Petrol piyasasında gözlemlenen düşüşün ardından akaryakıt fiyatları gündemden düşmüyor.
Petrol fiyatlarında düşüş sürerken, benzin ve motorinde ise bir fiyat değişikliği haberi bulunmuyor.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;
İstanbul
Motorin litresi 23.07 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 19.24 liradan satılıyor.
Ankara
Motorin litresi 23.19 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 19.39 liradan satılıyor.
İzmir
Motorin litresi 23.22 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 19.37 liradan satılıyor.
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
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