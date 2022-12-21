Son Dakika... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı açıkladı: Doğalgaz ve elektriğe zam olacak mı?
Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yılbaşında doğalgaz ve elektriğe zamla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, yılbaşında elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam olup olmayacağına ilişkin de konuştu.
Dönmez, "İlk değerlendirmelere göre yılbaşında doğalgaza herhangi bir zam söz konusu değil" dedi. Bakan elektriğe zamla ilgili ise, şu anda zam öngörülmediklerini vurguladı.
Bakanın açıklaması şu şekilde:
"Doğalgaz fiyatlarının belirlenmesine ilişkin biraz önce bu soruya da bir yerde cevap vermiş olduk. Arkadaşlar şu anda çalışıyorlar, ilk değerlendirmelere göre yılbaşında herhangi bir zam söz konusu değil. Kısa süre içerisinde takvimi açıklayacağız inşallah. Elektrikte de şu anda zam öngörmüyoruz arkadaşlar."
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