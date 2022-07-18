Güneydoğulu hububatçılar Afrika’da pazar arayışında
Bölge ihracatının ve yeni pazarların geliştirilmesi için kolları sıvayan Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri “Yeni Pazarlar” projesi çerçevesinde Afrika’nın en önemli ihraç pazarlarından birisi olan Cibuti’yi mercek altına alarak projenin startını verdi.
Yeni pazar arayışları için Afrika ülkelerinde incelemelerde bulunan Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği heyeti ilk ziyaretini Cibuti’ye gerçekleştirdi. Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu Afrika pazarlarını mercek altına aldıklarını ifade etti.
Önümüzdeki süreçte bu kıtaya yönelik yoğun pazar araştırmaları gerçekleştireceklerini belirten Celal Kadooğlu, “Cibuti birçok sektör için büyük önem taşımakta ve adeta dünyanın Afrika'ya açılmasını sağlayan kapı pozisyonunda yer almaktadır. Hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü için büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle yönetim kurulu üyelerimizden oluşturduğumuz bir ön heyeti Cibuti ve Etyopya’ya göndererek buralarda Pazar araştırması yapmalarını sağladık. Heyetimizde üye firmamız Altunkaya İnş. Nak. Gıda Tic. A.Ş firma temsilcisi Sn. Mazhar Altunkaya ve Yönetim Kurulu Üyelerimizden Oğuz Özmen’in yanı sıra GAİB Genel Sekreter Yardımcımız Ahmet Şahbudak yer alıyor” dedi.
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