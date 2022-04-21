Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Türkiye'de dün günlük bazda 900 bin 495 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 900 bin 971 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 100 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 503 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.
Günlük bazda dün 900 bin 495 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 900 bin 971 megavatsaat olarak kayda geçti.
Üretimde ilk sırada yüzde 27,3 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,4 ile barajlı hidroelektrik ve yüzde 14,4 ile akarsu hidroelektrik santralleri izledi.
Öte yandan, dün 8 bin 462 megavatsaat elektrik ihracatı, 8 bin 938 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.
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