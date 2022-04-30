Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

30 Nisan 2022 Cumartesi, 11:18

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 389 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 420 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 873 bin 835 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 873 bin 972 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,7 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,2 ile akarsu santralleri ve yüzde 14,2 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 11 bin 467 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 605 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.