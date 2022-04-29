Spot piyasada elektrik hacmi yüzde 50 azaldı
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 180 lira, en düşük 250 lira olarak belirlenirken, işlem hacmi bugün düne göre yüzde 50,5 azaldı.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 50,5 azalarak 471 milyon 174 bin 403 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 00.00'da 2 bin 180 lira, en düşük saat 15.00'da 250 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 939 lira 90 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 915 lira 96 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 200 lira, en düşük 1000 lira olarak kayıtlara geçti.
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