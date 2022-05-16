Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 10:49

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 33 bin 708 megavatsaatle saat 14.00'te, en düşük tüketim ise 25 bin 757 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 738 bin 699 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 744 bin 276 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20,2 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,5 ile doğalgaz santralleri ve yüzde 16,7 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 8 bin 930 megavatsaat elektrik ihracatı, 14 bin 508 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.