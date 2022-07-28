Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı ( 28 Temmuz 2022)

28 Temmuz 2022 Perşembe, 11:16

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 50 bin 12 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 34 bin 847 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 40 bin 586 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 49 bin 928 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 31,8 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 9 bin 354 megavatsaat elektrik ihracatı, 18 bin 698 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.