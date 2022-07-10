Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (10 Temmuz 2022)

10 Temmuz 2022 Pazar, 10:20

Türkiye'de dün günlük bazda 660 bin 837 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 669 bin 412 megavatsaat oldu.

Günlük bazda dün 660 bin 837 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 669 bin 412 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,6 ile ithal kömür santralleri ve 15,6 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 9 bin 789 megavatsaat elektrik ihracatı, 18 bin 365 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.