Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı (8 Temmuz 2022)
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 40,5 azalarak 607 milyon 315 bin 109 lira oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 650 lira, en düşük 100 lira olarak belirlendi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 3 bin 650 lira, en düşük 11.00-14.00 saatlerinde 100 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1491 lira 2 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1458 lira 30 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 999 lira 99 kuruş, en düşük 1000 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.
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