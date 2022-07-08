Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı (8 Temmuz 2022)

08 Temmuz 2022 Cuma, 14:42

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 650 lira, en düşük 100 lira olarak belirlendi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 3 bin 650 lira, en düşük 11.00-14.00 saatlerinde 100 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1491 lira 2 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1458 lira 30 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 999 lira 99 kuruş, en düşük 1000 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.