Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (14 Haziran 2022)

14 Haziran 2022 Salı, 11:47

Türkiye'de dün günlük bazda 863 bin 756 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 872 bin 336 megavatsaat oldu.

Günlük bazda dün 863 bin 756 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 872 bin 336 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 18,3 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,7 ile ithal kömür ve yüzde 14,9 ile doğalgaz santralleri izledi.

Öte yandan, dün 11 bin 781 megavatsaat elektrik ihracatı, 20 bin 363 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.