Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (14 Haziran 2022)
Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 960 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 27 bin 255 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.
Türkiye'de dün günlük bazda 863 bin 756 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 872 bin 336 megavatsaat oldu.
Günlük bazda dün 863 bin 756 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 872 bin 336 megavatsaat olarak kayda geçti.
Üretimde ilk sırada yüzde 18,3 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,7 ile ithal kömür ve yüzde 14,9 ile doğalgaz santralleri izledi.
Öte yandan, dün 11 bin 781 megavatsaat elektrik ihracatı, 20 bin 363 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.
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