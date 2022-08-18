Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (18 Ağustos 2022)
Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 39 bin 299 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 48 bin 755 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 50 bin 340 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 34 bin 798 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.
Günlük bazda dün 1 milyon 39 bin 299 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 48 bin 755 megavatsaat olarak kayda geçti.
Üretimde ilk sırada yüzde 34 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.
Öte yandan, dün 6 bin 330 megavatsaat elektrik ihracatı, 15 bin 786 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.
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