Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı
Türkiye'de dün günlük bazda 649 bin 53 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 647 bin 71 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 30 bin 388 megavatsaatle 22.00'de, en düşük tüketim ise 21 bin 110 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.
Günlük bazda dün 649 bin 53 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 647 bin 71 megavatsaat olarak kayda geçti.
Üretimde ilk sırada yüzde 25,7 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,7 ile rüzgar santralleri ve yüzde 17,1 ile akarsu santralleri izledi.
Öte yandan, dün 13 bin 721 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 738 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.
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