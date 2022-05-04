Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı
Türkiye'de dün günlük bazda 574 bin 557 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 574 bin 989 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 13.30'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 28 bin 359 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 18 bin 990megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.
Günlük bazda dün 574 bin 557 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 574 bin 989 megavatsaat olarak kayda geçti.
Üretimde ilk sırada yüzde 29 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,7 ile akarsu santralleri ve yüzde 13,3 ile linyit santralleri izledi.
Öte yandan, dün 11 bin 867 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 300 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.
Video Haberler
- Dönüş yoğunluğu başladı
- Bayram tatili dönüş yolculuğu başladı
- Ankara'da çatı yangını
- Apollon Tapınağı'na ihanete suç duyurusu
- Valilik açıklama yaptı: Dolu yağışı facia yarattı
- Günlerdir kayıptı, kayanın dibinde bulundu
- Şehir merkezinde ayı paniği!
- Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu düet yaptı
- İstanbul'da apartman bahçesinden elektrikli bisiklet çal
- 'Adaylık' sorusuna yanıt
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'li milletvekillerine beklenmedik tepki
- Sarıgül'den 'af' çağrısı: 'Türkiyem kucak açmalı'
- Bakanlık maaşları yanlış yatırmış
- İki parti anlaştı; 3. ittifak geliyor
- Bilal Erdoğan Osmanlıcaya döndü
- AKP-MHP oyları eridi!
- Meteoroloji'den yeni sağanak yağış uyarısı
- İstanbul'da taciz girişimine bıçaklı saldırı
- Küçük Bayram Sokak'taki görüntüler gündem oldu
- Messi'den PSG'ye ultimatom!