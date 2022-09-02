Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (2 Ekim 2022)

02 Eylül 2022 Cuma, 10:20

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 17 bin 422 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 24 bin 174 megavatsaat oldu.

Günlük bazda dün 1 milyon 17 bin 422 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 24 bin 174 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 33,6 ile doğalgaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,7 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 6 bin 893 megavatsaat elektrik ihracatı, 13 bin 645 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.