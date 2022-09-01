CHP'den elektrik ve doğalgaz zammına tepki! 'Kapkara bir kış geliyor'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, elektriğe ve doğal gaza yapılan zamları değerlendirdi. CHP Ekonomi Masası heyeti ile birlikte Sivas’ta olan Akın, elektrik ve doğal gaza dün gece yapılan zamları “vicdansızlık ve insafsızlık” olarak niteledi. Zamlarla yurttaşların sırtına yeni yükler yük bindirildiğini söyleyen Akın, iktidarın zamları savaşa ve dünya piyasalarına bağladığını, ancak doğruları söylemediğini savundu. Akın, şunları söyledi:

“YANLIŞ POLİTİKALARLA BÜTÜN SIKINTI VE ZULMÜ MİLLETİN ÜSTÜNE YÜKLEYEN BİR İKTİDAR VAR”

“Kontratları zamanında yapmadıkları için, doğal gaz sözleşmelerini, fiyatlandırma formülünde oluşan belirsizliktir bu zamların sonucu. Siz, eğer doğal gaz kontratlarını zamanında yapmazsanız spot piyasaya mahkum olursunuz. Fiyatlandırmaları da spot üzerinden kurarsınız. Şu anda fiyat üzerine TTF ve İtalya spot fiyatını koyarak, doğalgaz sözleşmelerini yapmadan fiyatları yükseltmiş oldular. Artı olarak, döviz kurunun artmış olması… Bunu neden söylüyorum; açık ve net, dolar yıl başından bu zamana kadar yüzde 37 artmış. Peki BRENT petrol? Yüzde 28. Bakıyoruz; elektrik birinci kademede yüzde 95, ikinci kademede yüzde 200. Yani vatandaşın daha çok kullandığı noktada yüzde 200.

Doğal gaz yüzde 164-yüzde 273 oranlarında artış. Yani vatandaşın aklı ile alay eden bir iktidar var. Enerjiyi yönetemeyen, ülkeyi yönetemez. Şu anda geldiğimiz noktada enerji politikaları kendi başına bırakılmış, vatandaşa da sadece zam kalmış. Zam yapmayı politika zanneden, fakat yanlış politikalarla bütün sıkıntı ve zulmü, zammı da milletin üstüne yükleyen bir iktidar var.”

"NASIL ALTINDAN ÇIKACAK?"

CHP’li Akın, gelecek kışın zor geçeceğini ve yurttaşları kapkara bir kışın beklediğini aktararak şöyle konuştu:

“Hemen ama hemen önlem alınmalı. Sayın Genel Başkan’ımız daha önce söylemişti, ‘Karakış Fonu’ demişti. Kapkara bir karakış geliyor ve ‘kapkara bir kış fonu’na acilen ihtiyaç var. Bin 200 liraya çıktı fatura. 750 liraya çıktı elektrik. Doğalgaz bin 200... Nasıl altından çıkacak? Enflasyon almış başını gitmiş. Hâlâ vatandaşına doğru söylemeyen, millette devletin kurumlarına güveni bitiren beceriksiz bir AK Parti iktidarı var.

Sivas’tayız, Sivas’ta millet kan ağlıyor. İş dünyası ile toplantı yatık. Öngörülemez bir Türkiye haline getirdiler. Sanayicimiz, ‘Biz fiyat veremiyoruz, önümüzü göremiyoruz’ diyor. Hemen seçim istiyor herkes. Neden? Baktığınız zaman; algıyı politika zanneden, doğruları söylememeyi de matah bir olay zanneden bir iktidar var. Onun için derhal seçim. Güven ortamının sağlandığı, enerji politikaların öngörülebildiği, arz güvenliğinin sağlanıp, vatandaşı ekonomi politikaları altında ezdirmeyen, bu buhran içerisinde bırakmayan öngörülü, liyakatli iktidarlara ihtiyaç var.

“FATURALAR ÖDENEMEZ NOKTAYA GELDİ”

İktidar şunu söylüyor; ‘Savaş var’. Enerji enflasyonu, Avrupa ülkelerinde yüzde 43, bizde 143. Onun için doğrular, matematik. Ama millete yanlışları söylemek, algı siyaseti yapmak da AK Parti’nin gerçek yüzü. Kontratlar yapılmalıydı. Sözleşmeleri yapmadılar. Biz uyardık. Meclis’te dedik ki ‘Bakın kontratlar bitiyor’. Yapmadılar. AK Parti kumar oynadı. Nasılsa ‘Spot piyasadan buluyorum’ dedi. Spot piyasa fiyatları 160 dolarlardan 2 bin 600 dolarlara çıktı. Bunun bedelini vicdansızlıkla millete ödettiler. Bu, kabul edilebilecek bir şey değil.

Dünyada fiyatlandırmalar var. İtalya modülü TTF ve spot piyasa ve artı kur üstüne koyduğunuz zaman, üstüne 2,5 kat daha fark geliyor. Onun için dünyadan biz ayrılıyoruz. Dünyadan farkımız şu; bizim enerji politikalarımız yönetilemiyor. Öngörülemiyor. Resmen milletin geleceği ile vatandaşımızın faturaları üzerinden AK Parti iktidarı kumar oynadı. Sözleşmelerini yenilemedi. Spot piyasalara güvenmiştir. Spot piyasa fiyatları 20 kat artınca da o aradaki farkı da size ve vatandaşlarımıza yüklemiştir. Bir de ekonomi politikalarının yanlışlığından oluşan kur farkları da üstüne binince faturalar ödenemez noktaya geldi."