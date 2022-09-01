Sonbahara zamlarla 'merhaba' dedik: Yandaş gazeteler yine elektrik ve doğalgaz zammını görmedi!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'elektrik zammı' üzerinden seslendi. "Erdoğan elektrikte yeni bir zammı aklından bile geçirme" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, devamında da "Milletin ekmeği yok. Anlıyor musun, harcanacak bir şey kalmadı" dedi.
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