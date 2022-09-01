Sonbahara zamlarla 'merhaba' dedik: Yandaş gazeteler yine elektrik ve doğalgaz zammını görmedi!

cumhuriyet.com.tr
01 Eylül 2022 Perşembe, 11:17
<p>CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'elektrik zammı' üzerinden seslendi. "Erdoğan elektrikte yeni bir zammı aklından bile geçirme" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, devamında da "Milletin ekmeği yok. Anlıyor musun, harcanacak bir şey kalmadı" dedi.</p>

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'elektrik zammı' üzerinden seslendi. "Erdoğan elektrikte yeni bir zammı aklından bile geçirme" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, devamında da "Milletin ekmeği yok. Anlıyor musun, harcanacak bir şey kalmadı" dedi.

<p>Ardından doğalgaza bir dev zam daha geldi. BOTAŞ'tan yapılan açıklamaya göre; elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın satış fiyatına yüzde 49,5 sanayide kullanılan doğalgazın satış fiyatına yüzde 50,8 ve konutlarda kullanılan doğalgazın satış fiyatına yüzde 20,4 zam yapıldı.</p>

Ardından doğalgaza bir dev zam daha geldi. BOTAŞ'tan yapılan açıklamaya göre; elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın satış fiyatına yüzde 49,5 sanayide kullanılan doğalgazın satış fiyatına yüzde 50,8 ve konutlarda kullanılan doğalgazın satış fiyatına yüzde 20,4 zam yapıldı.

<p>Doğalgazın ardından bir zam da elektriğe geldi. Konutlarda kullanılan elektriğe eylül ayından itibaren yüzde 20 zam yapıldığı duyuruldu.</p> <p>Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), konutlarda eylül itibarıyla geçerli olacak elektrik tarifesine yüzde 20 zam yapıldığını bildirdi.</p>

Doğalgazın ardından bir zam da elektriğe geldi. Konutlarda kullanılan elektriğe eylül ayından itibaren yüzde 20 zam yapıldığı duyuruldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), konutlarda eylül itibarıyla geçerli olacak elektrik tarifesine yüzde 20 zam yapıldığını bildirdi.

<p>Sonbahara zamlarla 'merhaba' derken iktidara yakınlığıyla bilinen gazeteler elektrik ve doğalgaza yapılan zammı görmedi. Dün TÜİK tarafından açıklanan büyüme rakamlarına yer verdi.</p> <p><strong>İşte o gazeteler:</strong></p>

Sonbahara zamlarla 'merhaba' derken iktidara yakınlığıyla bilinen gazeteler elektrik ve doğalgaza yapılan zammı görmedi. Dün TÜİK tarafından açıklanan büyüme rakamlarına yer verdi.

İşte o gazeteler:

<p><strong>Posta</strong></p>

Posta

<p><strong>Sabah</strong></p>

Sabah

<p><strong>Milliyet</strong></p>

Milliyet

<p><strong>Akşam</strong></p>

Akşam

<p><strong>Takvim</strong></p>

Takvim

<p><strong>Yeni Akit</strong></p>

Yeni Akit

<p><strong>Yeni Şafak</strong></p>

Yeni Şafak

Hürriyet Hürriyet gazetesi Milliyet yeni şafak Akit

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