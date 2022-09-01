Sonbahara zamlarla 'merhaba' dedik: Yandaş gazeteler yine elektrik ve doğalgaz zammını görmedi!

Ardından doğalgaza bir dev zam daha geldi. BOTAŞ'tan yapılan açıklamaya göre; elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın satış fiyatına yüzde 49,5 sanayide kullanılan doğalgazın satış fiyatına yüzde 50,8 ve konutlarda kullanılan doğalgazın satış fiyatına yüzde 20,4 zam yapıldı.