Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (21 Ağustos 2022)
Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 403 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 34 bin 484 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.
Türkiye'de dün günlük bazda 988 bin 810 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 999 bin 621 megavatsaat oldu.
Günlük bazda dün 988 bin 810 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 999 bin 621 megavatsaat olarak kayda geçti.
Üretimde ilk sırada yüzde 28.8 ile doğalgaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20.6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15.3 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.
Öte yandan, dün 6 bin 58 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 871 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.
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