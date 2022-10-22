Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (22 Ekim 2022)

22 Ekim 2022 Cumartesi, 10:52

Türkiye'de dün günlük bazda 817 bin 781 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 828 bin 860 megavatsaat oldu.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,3 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,7 ile rüzgar ve yüzde 15,2 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 14 bin 584 megavatsaat elektrik ihracatı, 25 bin 662 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.



