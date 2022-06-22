Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (22 Haziran 2022)

22 Haziran 2022 Çarşamba, 11:40

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 487 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 30 bin 685 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 917 bin 688 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 924 bin 704 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27.6 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17.4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14.4 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 8 bin 40 megavatsaat elektrik ihracatı, 15 bin 56 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.