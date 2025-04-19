Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı

Türkiye Elektrik İletim AŞ günlük elektrik üretim ve tüketim verilerini açıkladı.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı
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AA
Yayınlanma: 19.04.2025 - 17:23

Türkiye'de dün günlük bazda 898 bin 781 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 905 bin 753 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 888 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 991 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 898 bin 781 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 905 bin 753 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 19,8 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,6 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 4 bin 592 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 564 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.


Etiketler: #elektrik tüketimi #Türkiye Elektrik İletim AŞ

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