Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (26 Haziran 2022)
Türkiye'de dün günlük bazda 880 bin 126 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 889 bin 454 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 665 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 984 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.
Günlük bazda dün 880 bin 126 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 889 bin 454 megavatsaat olarak kayda geçti.
Üretimde ilk sırada yüzde 20,3 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,6 ile doğalgaz santralleri ve yüzde 16 ile linyit santralleri izledi.
Öte yandan, dün 8 bin 995 megavatsaat elektrik ihracatı, 18 bin 324 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.
Video Haberler
- İpi kopan paraşüt metrelerce yüksekte böyle sürüklendi
- 'Erdoğan ile oynuyorlar'
- Ehliyetsiz sürücü ara sokakta takla attı
- Ahmed Arif büstüne saldırı
- 'Yunanistan’a barış için gittik'
- Tekme, yumruk ve dubalarla saldırdılar
- Yamaçtan kopan kaya evin duvarını yıktı
- Tehlikeli yolculuk kameraya işte böyle yansıdı
- Görenler şoke oldu: Araç üzerinde tehlikeli yolculuk
- Yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Her şeye af geliyor'
- Beş ilde nabız yoklandı
- 'Peker cinayetin sır perdesini kaldırırsa...'
- Binlerce Türk işçiye kapılar açılıyor
- Oyuncu Osman Wöber yaşamını yitirdi
- Feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
- Akıl almaz kavga: Falçatayla saldırıp kulağından ısırdı
- Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili yorum
- AKP'de değişim ve kabine revizyonu
- 'Bunu gör arkadaş...'