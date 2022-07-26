Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (26 Temmuz 2022)
Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 734 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 31 bin 168 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.
Türkiye'de dün günlük bazda 997 bin 280 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 6 bin 156 megavatsaat oldu.
Günlük bazda dün 997 bin 280 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 6 bin 156 megavatsaat olarak kayda geçti.
Üretimde ilk sırada yüzde 26,8 ile doğalgaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12.1 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.
Öte yandan, dün 9 bin 119 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 995 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.
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