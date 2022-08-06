Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (6 ağustos 2022)

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 11:03

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 56 bin 707 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 67 bin 775 megavatsaat oldu.

Günlük bazda dün 1 milyon 56 bin 707 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 67 bin 775 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26.9 ile doğalgaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19.5 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 8 bin 308 megavatsaat elektrik ihracatı, 19 bin 375 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.



