Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (6 ağustos 2022)
Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 50 bin 641 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 35 bin 455 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.
Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 56 bin 707 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 67 bin 775 megavatsaat oldu.
Günlük bazda dün 1 milyon 56 bin 707 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 67 bin 775 megavatsaat olarak kayda geçti.
Üretimde ilk sırada yüzde 26.9 ile doğalgaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19.5 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.
Öte yandan, dün 8 bin 308 megavatsaat elektrik ihracatı, 19 bin 375 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.
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