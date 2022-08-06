Otomobil, elektrik direğine çarptı: 6 kişi yaralandı

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 09:45

Yukarı Kapaklı Bağları Küme Evleri mevkisinde, 5 Ağustos gece saatlerinde Sadık Sevici yönetimindeki 19 ACV 850 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp elektrik direğine çarptı.

ARAÇTA SIKIŞTILAR

Kazada araçta sıkışan sürücü Sevici, Raşit Biçer, Burak Sur, Selcan Sur, Tuğçe Gedik ve Seçil Dalgıç yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin uzun uğraşlar sonucu çıkardığı yaralılar, Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile bir özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.