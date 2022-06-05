Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (5 Haziran 2022)
Türkiye'de dün günlük bazda 877 bin 14 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 884 bin 969 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 838 megavatsaatle saat 12.00’de, en düşük tüketim ise 29 bin 839 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.
Günlük bazda dün 877 bin 14 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 884 bin 969 megavatsaat olarak kayda geçti.
Üretimde ilk sırada yüzde 19,3 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,5 ile doğalgaz ve yüzde 16,8 ile rüzgar santralleri izledi.
Öte yandan, dün 11 bin 884 megavatsaat elektrik ihracatı, 19 bin 842 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.
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