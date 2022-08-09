Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (9 Ağustos 2022)

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 50 bin 284 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 32 bin 582 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

AA
09 Ağustos 2022 Salı, 10:28
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (9 Ağustos 2022)
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 Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 19 bin 547 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 31 bin 572 megavatsaat oldu.

Günlük bazda dün 1 milyon 19 bin 547 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 31 bin 572 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24.3 ile doğalgaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18.4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16.1 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 8 bin 87 megavatsaat elektrik ihracatı, 19 bin 681 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.


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