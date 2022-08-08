Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı (8 Ağustos 2022)
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 749 lira 99 kuruş, en düşük 2 bin 249 lira 98 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 10.7 artarak 1 milyar 646 milyon 567 bin 69 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 15.00 ve 16.00'da 3 bin 749 lira 99 kuruş, en düşük 06.00'da 2 bin 249 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 931 lira 43 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 966 lira 50 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin lira, en düşük 1999 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.
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