Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi, 4. kattan düşüp öldü
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan işçi Bülent Aslan (46), 4'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti.
Dumlupınar Mahallesi Tufan Sokak'taki bir inşaatın dış cephesinde çalışan Bülent Aslan'ın elindeki metal profil, 8 Ağustos Pazartesi öğle saatlerinde elektrik hattına değdi. Elektrik akımına kapılan Aslan, 4'üncü kattan zemine düştü.
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İhbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Aslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Aslan'ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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