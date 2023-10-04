Günlük kiralık evlere yasal düzenlemenin ayrıntıları ortaya çıktı

Yayınlanma: 04.10.2023 - 10:31

Güncelleme: 04.10.2023 - 11:30

TBMM'nin 1 Ekim itibariyle yeni yasama yılına başlamasının ardından günlük kiralanan evlere yönelik yasa teklifinin de ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.

Günlük kiralık evler ile ilgili düzenlemenin bu ay içinde Meclis'e sunulması planlanıyor.

Sabah'ın haberine göre, ünlük kiralık evleri kiralayan da kiraya veren de sorumlu olacak. Evini bu yolla kiralamak isteyenler Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 'turizm konutu' ruhsatı alacak, kapısının önüne asacak. Bunu almayan evini günlük kiraya veremeyecek.

KOMŞU İZİN VERMEZSE KİRALANAMAYACAK

Ayrıca, ruhsatın alınabilmesi için evini günlük kiraya verecek kişilerin bazı şartları yerine getirmesi istenecek.

Yasal düzenleme hayata geçerse, kiralama yapan ev sahipleri başta yangın merdiveni, yangın raporu belgesi, atıkların kontrolü belgesi izinlerini almak zorunda.

Evlerin içine de bir otelde bulunması gereken zorunlu eşyaların (saç kurutma makinası, havlu, nevresim takımı vs) bulunması istenecek. Eğer kiralanacak ev apartman içindeyse komşulardan muvafakatname istenecek. Bir kişi dahi onay vermezse ev sahibi günlük kiralama yapamayacak.

1 MİLYON LİRAYA KADAR CEZA

Kanun yasalaştıktan sonra günlük kiralama yapanlar kurallara uymadığı takdirde cezai yaptırımlara maruz kalacak.

Daire başına 1 milyon TL'ye yakın ceza uygulanması planlanıyor. Ayrıca belgelerin tamamlanmaması, kiralamanın da devam ettiğinin tespit edilmesi haline ev mühürlenecek.

KİMLİK BİLGİLERİ İBRAZ EDİLECEK

Yeni düzenlemeyle, günlük kiralamalarda tıpkı otellerde olduğu gibi kiralamayı yapan kişinin kimlik bilgileri ve konaklama süreleri Emniyet'e ibraz edilecek.

Bunun için e-devlet üzerinden bir ara yüz açılacak. Bu bilgileri vermeyen ev sahipleri sorumlu olacak ve cezai yaptırıma maruz kalacak. Bununla ilgili denetim mekanizmaları hızlanacak.