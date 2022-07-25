Gurbetçi yurttaş isyan etti: 'Ben bu pahalılıkla Türkiye'de asla yaşamam'

25 Temmuz 2022 Pazartesi, 16:00

Aksaray'da pazara alışveriş yapmaya gelen gurbetçi vatandaş Ayşe Keser, Türkiye’de un fiyatlarının yüksek olduğunu belirterek yurt dışından kamyonla eşine getirttiğini belirtti. Keser, "Ben Türkiye'de yaşamam bu pahalılıkla asla yaşamam çünkü çok pahalı. Şimdi benim eşim kamyonla gelecek inanır mısınız ben unu oradan '20 paket un getir burada mantı falan yapmak için' dedim, baktım çok pahalı" dedi.

"BU PAHALILIKLA ASLA YAŞAMAM"

CHP Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk, parti yöneticileri ile birlikte; Helvadere'de esnafı ziyaret etti. Pazara gelen gurbetçi vatandaş Ayşe Keser, Türkiye’de un fiyatlarının yüksek olduğunu söyledi. Keser, şöyle konuştu:

“Ben Türkiye'de yaşamam. Bu pahalılıkla asla yaşamam. Çünkü çok pahalı. Avrupa'da böyle bir pahalılık yok. Avrupa’da da var. Olmaz değil. Unumuz; 90 kuruşsa, 1 lira 15 kuruş oldu. Pahalılık bu Avrupa'da. Eşim kamyonla gelecek. ‘20 paket un getir burada mantı falan yapmak için’ dedim, baktım çok pahalı. Tabi ki bize daha ucuz. 1 lira benim un. Geçen sene buradan yapmıştım. Ben Türk marketlerinden alırım, orada. Buradan asla bir şey götürmem. Her sene mercimek, kuru bakliyat götürürdüm. Orada daha ucuz. Bu millet nasıl alıyor, nasıl satıyor?”





"BEN İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞTIM"

Kartının asgari ücretini ödeyemediği için kapatıldığını belirten pazarcı, şöyle konuştu:

“Mazot 7 liraydı. 30 lira 30 kuruşa yaptım. Ben mi yaptım. Petrolcüye, ‘7 lira. Beni niye kandırıyorsun’ diyorum. ‘Git, Cumhurbaşkanı’na şikayet et’ diyor. İşine geliyorsa, 30 lira diyor. 10 liraya sattığım kaşığı şimdi 18 liraya alıyorum. Onu geçen sene 6.5 liraya alıyordum 10 liraya satıyordum şimdi 18 lira. Bu da en düşüğü daha pahalıları da var yani. Piyasa şu an yüksek. Alana da zor satana da zor. Adana'dan; 20 milyar (20 bin lira) veriyordum, bu depoyu doldurup geliyordum. Şimdi 50 milyara (50 bin liraya) dolmuyor bile.

Kart borcu; yüzde 20’ydi asgari ödeme, yüzde 40’a çıkardılar. Kartları ödeyemiyoruz. O da bize bir darbe oldu. Ben ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. En kısa sürede inşallah düzelir. Vatandaş bizi suçluyor fiyat artışından, ‘siz yapıyorsunuz’ diyor. Malımı ben niye burada güneşte yakayım. Ben bunu borç ile almışım, borcunu ödeyemediğim ürünüm güneşte solmaya başlamış. Ben niye soldurayım ki bunu?”