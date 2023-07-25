Güven endeksi hizmet, perakende ve inşaatta düştü

TÜİK verilerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi temmuz ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 0.6, perakende ticaret sektöründe yüzde 2.6 ve inşaat sektöründe yüzde 0.9 azaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.07.2023 - 11:00
Güven endeksi hizmet, perakende ve inşaatta düştü
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Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Temmuz'da aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 0,6, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,6 ve inşaat sektöründe yüzde 0,9 azalış gösterdi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Haziran'da 118,1 iken Temmuz'da 117,3'e geriledi.

Hizmet sektöründe geçen aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu yüzde 0,4 artarken gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 1,7 ve son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 0,4 azaldı.

PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ DÜŞTÜ

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Haziran'daki 117,7 seviyesinden 114,7'ye geriledi.

Perakende ticaret sektöründe, son üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 1,3 yükselirken gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 6 ve mevcut mal stok seviyesi yüzde 3,2 azalış gösterdi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi ise geçen ay 88,9 iken bu ay 88,1'e düştü.

İnşaat sektöründe geçen aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyinde yüzde 0,6 artış olurken gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksinde yüzde 2,3 azalış gerçekleşti.


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