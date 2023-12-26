Güven endeksi hizmet, perakendede yükselirken inşaatta düştü

Yayınlanma: 26.12.2023 - 10:34

Güncelleme: 26.12.2023 - 10:34

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Aralık'a ilişkin Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endekslerini açıkladı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi aralık ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,2 oranında artarak 112,3 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 4,5 oranında artarak 116,8 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 3,3 oranında azalarak 88,0 değerini aldı.

İNŞAATTA ALINAN KAYITLI SİPARİŞLER DÜŞTÜ

Hizmet sektöründe son 3 aylık dönemde iş durumu aralıkta bir önceki aya kıyasla değişmedi. Son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep ise yüzde 3,8 artarak 112,1'e yükseldi. Hizmet sektöründe ‘gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi' kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,1 düşerek 114,7 değerine indi.

Perakende sektöründe son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 9,9 artarak 127,9 değerine çıkarken; mevcut mal stok seviyesi 94,6 seviyesine geriledi.

İnşaatta ise alınan kayıtlı siparişler yüzde 5,5 düşüş kaydetti ve 79,0 değerine geriledi. Gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi yüzde 1,5 düşerek 97,1 oldu.