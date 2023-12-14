TÜİK açıkladı: Beyaz et üretimi ekimde de azaldı

TÜİK verilerine göre, ocak-ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk eti üretimi yüzde 4.4, hindi eti üretimi yüzde 13.0 azaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.12.2023 - 10:31
TÜİK açıkladı: Beyaz et üretimi ekimde de azaldı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Ekime'e ilişkin Kümes Hayvancılığı Üretimini açıkladı.

Buna göre; ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,8 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 0,7 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 1,4 arttı, hindi eti üretimi yüzde 3,5 arttı.

YUMURTA ÜRETİMİ YÜZDE 4 ARTTI

Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,0 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 6,8 azaldı, tavuk eti üretimi yüzde 4,4 azaldı, hindi eti üretimi yüzde 13,0 azaldı.

Bir önceki ay 191 bin 454 ton olan tavuk eti üretimi Ekim ayında yüzde 6,6 oranında artarak 204 bin 65 ton oldu.

Bir önceki ay 1 milyar 756 milyon 278 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Ekim ayında yüzde 4,4 oranında artarak 1 milyar 833 milyon 559 bin adet oldu.


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