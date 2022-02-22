Güven endeksi tüm sektörlerde sert düştü
Sektörel güven endeksleri hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde düştü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi şubat ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,2, perakende ticaret sektöründe yüzde 3,8 ve inşaat sektöründe yüzde 3,3 azaldı. Buna göre, tüm sektörler endekslerde gerileme görüldü.
Ocakta söz konusu veriler, bir önceki göre, hizmet sektöründe yüzde 1,2, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,5 yükselmiş, inşaat sektöründe yüzde 5 düşmüştü.
İNSAAT SEKTÖRÜ ENDEKSİ DÜŞTÜ
Hizmet sektörü 118,7, perakende ticaret sektörü 119,8 ve insaat sektörü güven endeksi 82,7 değerini aldı.
Söz konusu veriler ocakta sırasıyla 120,2, 124,4 ve 85,5 değerlerini almıştı.
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