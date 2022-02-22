Dolarda gözler Rusya-Ukrayna gerilimine çevrildi

22 Şubat 2022 Salı, 09:49

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Luhansk bölgelerini tanıdığını açıklamasının ardından iki bölgeye askeri birliklerin konuşlanması talimatı verdi. Doğu Avrupa'da savaş görüleceği endişeleriyle küresel borsalar gerilerken, güvenli liman olarak görülen varlıklar ve petrol yükseldi.

Reuters'a konuşan bir tanık Ukrayna'dan ayrılan Donetsk bölgesinin sınırlarında tanklar da dahil olmak üzere askeri araçlar gördüğünü belirtti. Putin iki bölgenin de liderleriyle Rusya'ya bu bölgelerde askeri üs inşa etme olanağı sağlayan anlaşmalar imzaladı.

GERİLİM TAKİP EDİLİYOR



Piyasalarda hükümetin de en önemli sorun olarak nitelediği enflasyon, döviz talebine yönelik gelişmeler ve Türkiye'nin başlıca turizm ve ticaret ortaklarından Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim takip ediliyor.

Rusya Ukrayna geriliminin Türkiye ekonomisine ilk etkisi petrol fiyatlarındaki yükseliş ile yansırken etkinin turizm ve tahıl ithalatına etkisi de piyasada takip edilmeye başlandı.

YURT İÇİ PİYASALAR

Bugün şubat ayına ilişkin kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi verileri ile Hazine ihaleleri takip edilecek.

Hazine dün gerçekleştirdiği 2 ihalede yaklaşık 12.7 milyar TL borçlanma gerçekleştirirken Şubat ayı başından bugüne borçlanma 43 milyar TL'ye ulaştı. Bugün gerçekleşecek 2 ihale ile Hazine bu ayki borçlanma programını da tamamlamış olacak.

Hazine bugün 4 yıl vadeli TLREF'e endeksli tahvilin yeniden ihracı ile 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvilin ilk ihraçlarını gerçekleştirecek.

TCMB REZERVLERİ NEGATİF SEYRİNİ SÜRDÜRÜYOR

Piyasalarda dövizde görülen stabil seyrin devam edip etmeyeceğini anlamak için TCMB'nin rezerv verileri de yakından takip ediliyor. Verilere göre, TCMB'nin aralık ayındaki doğrudan döviz müdahaleleri ve BOTAŞ başta olmak üzere kamu iktisadi teşebbüslerine döviz satışları ile ocak ayında yaklaşık 20 yılın en düşük seviyesine inen net uluslararası rezervleri, yabancı ülkelerden swap hatlarının devreye girmesi ve döviz kazandırıcı önlemlerin ardından toparlanmaya başladı.

Ancak TCMB'nin rezervlerine piyasalar swap verilerinden arındırılmış olarak bakıyor ve bu tutar eksi 60 milyar dolardan eksi 48 milyar dolara gelse de belirgin negatif seyrini sürdürüyor.