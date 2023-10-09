Güvenlik endişesi... İsrail'deki doğalgaz tesisinde üretim durdu

Yayınlanma: 09.10.2023 - 15:52

Güncelleme: 09.10.2023 - 15:52

Chevron, İsrail Enerji Bakanlığı'nın talebiyle Tamar doğalgaz sahasında doğalgaz üretimini durdurdu.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, Chevron'dan konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada "Önceliğimiz, personelimizin, çevrenin ve tesislerimizin güvenliği" ifadesi yer aldı. Açıklamada müşterilere Leviathan sahasından doğalgaz tedariğinin sürdüğü belirtildi.

Tamar sahasında günlük yaklaşık 7,1-8,5 milyon metreküp doğalgaz üretiliyor.



