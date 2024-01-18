Haberleşme masrafı aile başına yıllık 8 bin TL'yi aştı
Türkiye'de geçen yıl evlerinde bir sabit telefon ile genişbant internet aboneliği bulunan ve her bireyi cep telefonu hattı sahibi olan 4 kişilik bir ailenin aylık ortalama haberleşme giderinin vergiler dahil ortalama 744,49 lira olduğu belirtildi.
TELKODER açıklamasına göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) yayınladığı veriler ile TELKODER'in yaptığı genel sektör değerlendirmesi sonucunda, evlerinde bir sabit telefon ile genişbant internet aboneliği bulunan ve her bireyi cep telefonu hattı sahibi olan 4 kişilik bir ailenin, aldığı haberleşme hizmetleri için vergiler dahil ayda ortalama 744,49 lira, yılda 8 bin 934 lira harcadığı belirlendi.
TELKODER'in her yılın sonunda yaptığı analiz kapsamında açıkladığı Elektronik Haberleşmede Aile Giderleri Araştırması'na göre sabit telefona vergiler dahil aylık ortalama 83,89 lira ödeniyor. Aynı araştırmada, sabit internet bağlantısının ise vergiler dahil aylık ortalama 147,20 liraya ulaştığı belirtiliyor.
3 GSM işletmecisinin abonelerinin ortalama aylık ödemelerinin ise vergiler dahil 128,35 lira olduğu hesaplanıyor.
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