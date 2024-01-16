Yoldaki çukurlara karşı telefon uygulaması: Belediyeye bildiriyor!

Yayınlanma: 16.01.2024 - 13:24

Güncelleme: 16.01.2024 - 13:24

Devrim niteliğindeki yeni bir 'kitle kaynak' uygulaması, sürücülerin ön cama monte edilmiş kendi akıllı telefonları aracılığıyla kullandıkları her yolun durumunu otomatik olarak sorumlu konsey veya otoriteye bildirmelerine olanak tanıyor.

Stan adı verilen uygulamayı sürücüler ücretsiz olarak indirip kullanabiliyor. Herhangi bir kayıt ya da kişisel veri toplanması ya da saklanması söz konusu değil. Sürücüler, herhangi bir araba yolculuğu sırasında yolların durumunu kaydetmek için akıllı telefon kameralarını kullanarak yerel konseyleri için 'vatandaş anketörleri' olabilirler. İngiltere'de her belediyeye, uygulama aracılığıyla yapılan raporlardan elde edilen verilerin sürekli olarak paylaşılacağı bir portal ve giriş sağlanacağı da açıklandı.

Uygulama aracılığıyla kaydedilen 'video' ve bireysel görüntüler, çok sayıda sorunu doğru bir şekilde tanıyabilen ve işaretleyebilen gelişmiş bir Yapay Zeka (AI) 'sinir ağı' kullanılarak taranacaktır. Bu sorunlar küçük çatlaklar ve ufalanan yüzeylerden yol kenarındaki bozukluklara, her boyuttaki çukurlara, su biriken alanlara, solmuş yol işaretlerine ve hatta kirli veya engellenmiş yol trafik işaretlerine kadar uzanıyor. Geliştirici Metricell, yapay zekanın onarım veya bakım gerektiren 45 farklı yüzey veya altyapı koşulunu tanıyacak ve kaydedecek şekilde eğitildiğini söylüyor. Buna ek olarak, sürücüler stantheapp.com adresindeki İngiltere çapındaki bir 'yol sağlığı' haritasında kendi yerel bölgelerine yakınlaştırma yapabilecek ve böylece sürekli güncellenen bir temelde yerel yollarının durumu hakkında yeni bilgiler edinebilecek ve yollarının sağlığını komşu belediyeler tarafından bakımı yapılanlarla karşılaştırabilecekler.

Yeni uygulamanın arkasındaki şirket, inovasyonunun yol bakımının yerel yönetimler tarafından yönetilme şeklini dönüştürme potansiyeline sahip olduğuna inanıyor. Metricell satış direktörü Mike Mockford, bazı belediyelerin şu anda yılda sadece bir hafta erişebildikleri pahalı kiralık tarama makineleri kullanarak anketler yaptığını, diğerlerinin ise genellikle belediyenin web sitesinde uzun soluklu bir form kullanarak kamuya açık raporlamaya güvendiğini söyledi.

'BELEDİYELER ÇOK DAHA İYİ BİR BAKIM PLANI YAPABİLİR'

"Bu uzun bir süreç ve çok sayıda tekrar var" diyen Mockford şöyle konuştu:

"Kitle kaynaklı verilerimizi temizlemek için yapay zeka kullanıyoruz ve teknolojimizle sürücülerin potansiyel olarak her iki haftada bir tüm ilçeyi araştırabileceğini düşünüyoruz, böylece belediyeler çok daha iyi bir bakım planı yapabilir.

Asıl soru, yeterince Stan bulup bulamayacağımız. Yolların durumundan yeterince rahatsız olan ve bu konuda bir şeyler yapmak isteyen yeterince insan var mı? Olduğunu düşünüyoruz ama nasıl olacağını göreceğiz!"

İlk geri bildirimlere göre bazı belediyelerin Stan'in kendilerine kaç tane çukur olduğunu söylemesini istemeyebileceğini, çünkü tek tek yol hatalarını öğrendiklerinde bunları düzeltmekle yükümlü hale geleceklerini söylüyor.

"Bizim işimiz onları, evet, ilk altı ay içinde çok fazla çukur olacağına ama bu şekilde ağınızın sadece yüzde beşini değil tamamını değerlendirebileceğinize ikna etmek'' diyen Mockford konuşmasını şöyle noktaladı:

''Ayrıca veri temizleme ve kimsenin araç kullanmadığı büyük çukurlar yerine ana yollarda bakım önceliği belirleme konusunda da yardımcı olabiliriz."

TÜRKİYE'DE BAKIMSIZ YOLLAR

Benzer şekilde Türkiye'de özellikle kalabalık kentlerdeki yollardaki bozukluklardan da yurttaşların rahatsız olduğu biliniyor. Yeni uygulamanın ya da bir benzerinin ne zaman Türkiye'de kullanılmaya başlanacağını ileride göreceğiz. Ancak ülkemizde benzer bir uygulamanın hayata geçirilmesinin çok fazla talep göreceğine şüphe yok. Yollardaki bozukluklar araç içi konforu negatif şekilde etkilerken, araçların da daha çabuk yıpranmasına ve bakım ihtiyacı duymasına neden oluyor. Bu da araç sahipleri için fazladan masraf anlamına geliyor.