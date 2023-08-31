Hacettepe Üniversitesi'nde yemekhaneye yüzde 74 zam

Yayınlanma: 31.08.2023 - 13:41

Güncelleme: 31.08.2023 - 13:41

Ekonomik krizle birlikte barınma ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan öğrencilerin karşısına bu kez de beslenme sorunu çıktı. Üniversiteler arka arkaya yemek ücretlerine zam yapmaya başladı.

Son olarak SoL'un aktardığına göre, Hacettepe Üniversitesi yüzde 74 oranındaki zam kararıyla birlikte 7,50 TL olan öğrenci sabah kahvaltı ücreti 12 TL'ye, 8,50 TL olan öğrenci öğle ve akşam yemekleri ise 15 TL'ye yükseldi.

Rektörlüğün piyasacı ve öğrenci karşıtı kararlarına bir yenisini daha eklediğini belirten üniversite öğrencileri, zamların insani olmadığını, zamlara rağmen yemeklerin kalitesinde ise herhangi bir iyileştirmenin yapılmadığını dile getirdiler.