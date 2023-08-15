Marmara Üniversitesi’nden yemekhane ücretine yüzde 200 zam!

Yayınlanma: 15.08.2023 - 09:38

Güncelleme: 15.08.2023 - 09:38

Ekonomik krizle birlikte barınma ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan öğrencilerin karşısına bu kez de beslenme sorunu çıktı.

Son olarak Marmara Üniversitesi yönetimi, yemekhane ücretlerine yüzde 200 zam yaptı. Söz konusu zam ile birlikte öğrencilerin bir öğün için ödeyecekleri ücret 5 TL’den 15 TL'ye yükseldi.

Konuya ilişkin Türkiye Komünist Gençliği (TKG) tarafından yapılan açıklamada, "Dev miktarda devlet desteğine sahip olan bir üniversitenin öğrencilerinin ücretsiz beslenme hakkını sağlayamaması kabul edilemez" denildi.

"ÜCRETSİZ BESLENME HAKKINI SAĞLAYAMAMASI KABUL EDİLEMEZ"



Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Marmara Üniversitesi yemekhane ücretleri yüzde 200 oranında zamlandı! Öğrencilerin bir öğün için ödeyecekleri ücret 5 TL'den 15 TL’ye yükseldi.

Bizler her gün gerçekleşen zamlarla boğuşurken milyarlarca bütçelere sahip olan üniversite yönetiminin uyguladığı TÜİK rakamlarının çok üzerinde olan bu zam oranına sessiz kalacağımız düşünülmesin. Üniversite yönetimine 2,5 milyarlık bütçelerinin olduğunu hatırlatıyoruz.

Dev miktarda devlet desteğine sahip olan bir üniversitenin öğrencilerinin ücretsiz beslenme hakkını sağlayamaması kabul edilemez. Amasız, fakatsız zamlar geri alınsın diyor, tüm arkadaşlarımızı bu sese kulak vermeye mücadele etmeye çağırıyoruz!"