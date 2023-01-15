Adaletsizlik dikkat çekti: OMÜ'nün yemekhane fiyatları değişti
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) personel ve öğrencilere verilen yemek ücretleri güncellendi. Kararda işçi yemek ücreti olarak 30 TL, memurlar 15 TL, öğretim üyeleri 25 TL, öğrenciler ise 6 TL ödeyecek.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yönetim Kurulu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Eren başkanlığında yapılan toplantıda üniversite personel ve öğrencilerine verilen yemek ücretlerinin güncellenmesi konusu görüşüldü.
Yemek üretiminde kullanılan gıda ürünlerindeki artışlar dikkate alınarak, Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği gereği, üniversite birimlerinde personel ve öğrencilere verilen yemek hizmeti ücretlerinin güncellenmesine karar verildi.
Kararda işçi yemek ücreti olarak 30 TL, memurlar 15 TL, öğretim üyeleri 25 TL, öğrenciler ise 6 TL ödeyecek.
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