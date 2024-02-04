Hafize Gaye Erkan iki yıl daha maaş alacak mı?

Yayınlanma: 04.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 04.02.2024 - 03:00

Türkiye’nin derin ekonomik krizlerinden biri yaşanırken uluslararası piyasalarda yaratılmaya çalışılan güven yeni bir darbe aldı. İlk kadın başkan olarak heyecan yaratan Hafize Gaye Erkan, konumuna uygun davranamayınca görevini sekiz ay sonra bırakmak zorunda kaldı. Erkan, arkasında hayal kırıklığı bırakırken bir de etik tartışması başlattı: Sekiz ay çalışıp iki yıl maaş alınır mı?

Merkez Bankası’ndan ayrılan başkanlara maaş verilmesi konusu aslında 2021’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın düşük faiz döneminde “nas fırtınasıyla” peş peşe görevden alınan üç başkan için tartışıldı. Plan Bütçe Komisyonu’nda bunu gündeme getiren kişi ise Merkez Bankası’nda 2006-2011 arasında başkanlık yapan Durmuş Yılmaz’dı.

‘KARARNAME İLE ALIYORLAR’

Dün Yılmaz’la görüştük. BDDK başkanı için görevden alınsa da görevini tamamlasa da bankalarda çalışamayacağı için bu konuda bir düzenleme olduğuna, Merkez Bankası Yasası’nda ise böyle bir düzenleme olmadığına dikkat çeken Durmuş, tutanaklardaki sorusunu şöyle hatırlattı:

“Şu anda görev süreleri dolmadan birbiri arkasına görevden alınmış üç başkan var. Bunlar kamuda herhangi bir göreve atanmadılar. Kayıtlara geçmesi için soruyorum bunu çünkü bu konu ileride araştırılacaktır, aynı 128 milyar rezervle ilgili araştırmanın yapılacağı gibi. Murat Çetinkaya, Murat Uysal, Naci Ağbal, şu anda görevde olan başkan. Bunlar şu anda maaş alıyorlar mı almıyorlar mı?”

Yılmaz, Merkez Bankası’ndan bu soruya verilen yanıtı ise şöyle hatırlattı:

“Sadece Merkez Bankası değil tüm kamu görevlilerinin görevden alındıktan sonra 375 sayılı KHK’nin ek 35. maddesine göre iki yıl boyunca eski görevlerinin ücretlerini almaları mümkün.”

Yani bugün bir cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile atanan sonra görevden alınan tüm kamu üst düzey yöneticileri bu kapsamda. Nasla katlanan krizin faturasını artan enflasyonla, vergilerle yurttaşa yıkan iktidarın aklına ise tasarruf gelmiyor. Sekiz ay başkanlık yapan ABD’de önemli finans kurumlarında çalışan Erkan’ın maaşını alması hakkı olabilir ama etik mi?