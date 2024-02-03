Hafize Gaye Erkan'ın istifası dünyada nasıl yankılandı?

FINANCIAL TIMES

Financial Times, "Eski bir Goldman Sachs bankacısı olan Erkan'ın, Erdoğan'ın Mayıs ayında yeniden seçilmesinden sonra başlayan ve son on yılda Türkiye piyasalarını büyük ölçüde terk eden yabancı yatırımcılar tarafından geniş ölçüde alkışlanan kapsamlı bir ekonomi politikası revizyonunun ana mimarlarından biri olduğunu" yazdı.