Hafize Gaye Erkan'ın istifası dünyada nasıl yankılandı?

cumhuriyet.com.tr
03 Şubat 2024 Cumartesi, 11:50
Hafize Gaye Erkan'ın istifası dünyada nasıl yankılandı?

FINANCIAL TIMES

Financial Times, "Eski bir Goldman Sachs bankacısı olan Erkan'ın, Erdoğan'ın Mayıs ayında yeniden seçilmesinden sonra başlayan ve son on yılda Türkiye piyasalarını büyük ölçüde terk eden yabancı yatırımcılar tarafından geniş ölçüde alkışlanan kapsamlı bir ekonomi politikası revizyonunun ana mimarlarından biri olduğunu" yazdı.

Hafize Gaye Erkan'ın istifası dünyada nasıl yankılandı?

Financial Times, "Erdoğan'ın yönetimindeki Merkez Bankası, uzun süredir devam eden borçlanma maliyetlerini son derece düşük seviyelerde tutma politikasını tersine çevirerek, uzun süredir devam eden enflasyon krizini yenmek amacıyla Haziran ayında yüzde 8,5 olan faiz oranlarını yüzde 45'e yükseltti. Bir zamanlar yüksek faiz oranlarını "tüm kötülüklerin anası ve babası" olarak nitelendiren Erdoğan'ın bu artışları desteklediği görülüyor" ifadelerini kullandı.

Hafize Gaye Erkan'ın istifası dünyada nasıl yankılandı?

REUTERS

Reuters, "Bankayı yöneten ilk kadın olan Erkan'ın, Erdoğan tarafından Haziran ayında, enflasyonu yükselten ve yabancı yatırımcıların uzaklaşmasına neden olan alışılmışın dışındaki para politikalarından 180 derecelik bir dönüş yapmak üzere atandığını" kaydetti.

Hafize Gaye Erkan'ın istifası dünyada nasıl yankılandı?

Reuters'a konuşan Aegon Asset Management'ın gelişmekte olan piyasa borçları müdürü Jeff Grills, Erdoğan'ın yeniden faiz indirimlerine dönebileceği yönündeki iddialara atıfta bulunarak, Erkan'ın istifasının "kişisel nedenlerden kaynaklanmış olabileceğini, ancak izledikleri politikaların devam ettiğine dair kanıt görene kadar yatırımcıları biraz şüpheci hale getireceğini" söyledi.

Hafize Gaye Erkan'ın istifası dünyada nasıl yankılandı?

BLOOMBERG

Bloomberg, Erkan'ın istifa kararını, "TL bu karara ilk tepki zayıflayarak verdi, 22:20 sularında dolar karşısında yüzde 0,6 düşüşle 30,5163 seviyesini gördü ve kapanış bazında rekor seviyeyi yakaladı" şeklinde duyurdu.

Hafize Gaye Erkan'ın istifası dünyada nasıl yankılandı?

FRANCE 24

France 24, yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın atanmasını, "Görev değişikliği, Erdoğan'ın yıllarca süren mali çalkantıların ardından piyasa ekonomisine olan yeni bağlılığını devam ettirecek gibi görünüyor" şeklinde değerlendirdi.

Hafize Gaye Erkan'ın istifası dünyada nasıl yankılandı?

France 24, "Erkan, düşen lirayı istikrara kavuşturmaya ve Türkiye'nin korkunç hayat pahalılığı krizini yatıştırmaya yardımcı olan bir dizi hızlı faiz artışına öncülük ettiği için Batılı yatırımcılardan büyük övgü aldı. Türkiye'nin ilk kadın merkez bankası başkanına yönelik saldırılar yatırımcıları endişelendirdi ve Erdoğan'ın ekibine uzun vadeli bağlılığı konusunda belirsizlik yarattı" ifadelerini kullandı..

Hafize Gaye Erkan'ın istifası dünyada nasıl yankılandı?

WSJ

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Erkan'ın istifasını "son yıllarda bir dizi ekonomik kriz yaşayan büyük bir dünya ekonomisindeki son türbülans" olarak niteledi.

Hafize Gaye Erkan'ın istifası dünyada nasıl yankılandı?

WSJ, "NATO ve G-20 üyesi ve Avrupa'nın önemli bir ticaret ortağı olan Türkiye'deki ekonomik istikrarsızlık, son yıllarda küresel bir endişe konusu haline geldi. Zayıflayan lira, Erdoğan'ı Rusya ve Körfez ülkeleriyle ekonomik ortaklık arayışına iten faktörler arasında yer alıyor" diye yazdı. 

Hafize Gaye Erkan'ın istifası dünyada nasıl yankılandı?

FORBES

Forbes, "Erkan'ın, bir röportajında yüksek enflasyon nedeniyle İstanbul'da kiraların ödenememesi nedeniyle ailesinin yanına taşındığını söyleyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kızdırdığı bildirildi. Erdoğan, Haziran ayında Erkan'ı Merkez Bankası'nın başına getirerek, yüksek enflasyona ve yabancı yatırımcıların çıkışına yol açan önceki alışılmışın dışındaki düşük faiz politikalarından keskin bir sapmayı yönetmekle görevlendirmişti" ifadelerini kullandı.

Hafize Gaye Erkan'ın istifası dünyada nasıl yankılandı?

FAZ

Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) ise "Erkan'ın son zamanlarda uluslararası finans piyasalarında giderek artan bir güven kazandığını" belirtti.

Hafize Gaye Erkan'ın istifası dünyada nasıl yankılandı?

FAZ, "Oradaki insanlar onun 'ortodoks para politikasına' dönme ve Türkiye'de son dönemde yüzde 65'e ulaşan enflasyonla mücadele konusunda gerçekten ciddi olduğuna inanıyordu. İstifasıyla birlikte bu kişisel güven sermayesi kayboldu ve zaten zayıf olan lira hemen değer kaybetti" diye yazdı.

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